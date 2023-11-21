НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Герман Ткаченко: «Приобретения ЦСКА невероятно сложные. То, что они сумели троих взять – невероятно»

Герман Ткаченко: «Приобретения ЦСКА невероятно сложные. То, что они сумели троих взять – невероятно»

«Хочу чуть-чуть объяснить ситуацию в ЦСКА: это не конфликт тренерского штаба и селекционной работы. Это то противоречие, которое в споре будет рождать такие вещи, как Аббос [Файзуллаев] или Давила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх