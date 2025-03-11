Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, высказал мнение, что Европейский Союз встал на сторону войны и стремится воспрепятствовать диалогу между Россией и США по вопросам, связанным с Украиной.
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