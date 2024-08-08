Сказки инфоцыган «аукнулись»: ученику Аяза Шабутдинова грозит 10 лет колонии Евгения КомароваСложившаяся ситуация вокруг Дениса Фаткуллина, ученика широко известного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обострилась до крайних пределов.
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