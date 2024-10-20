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Взрыв произошел в Харькове

Взрыв произошел в Харькове

Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает 24-й телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

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