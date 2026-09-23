БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армянский беспредел: Шойгу обвинил Ереван в рейдерских захватах российских предприятий

Армянский беспредел: Шойгу обвинил Ереван в рейдерских захватах российских предприятий

На восстановление из руин электросетей и железных дорог в некогда братской республике наша страна потратила сотни миллионов долларов Мария Кузнецова Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Александр Крылов Валерий Коровин «Рейдерским захватом» назвал происходящее с российскими инвестициями в Армении секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

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