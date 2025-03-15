15 примеров, когда судьба щедро отблагодарила за небольшую помощь

Добрые поступки возвращаются неожиданными и порой удивительными способами. В этой подборке — реальные истории о том, как простой жест заботы обернулся для людей неожиданной наградой: от случайных выигрышей до щедрых подарков.
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