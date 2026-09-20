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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Тарасова 374 штрафа ПДД на полмиллиона рублей за 9 месяцев – 175 не оплачены. Он превышал скорость, не платил за парковку и ездил по полосе для общественного транспорта («Mash на спорте»)

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов получил 374 штрафа за нарушение ПДД за девять месяцев.

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