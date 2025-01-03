В США рассказали о «новейшем кошмаре» для американских подлодок

NI: ВМС США нечего противопоставить российским подлодкам «Ясень-М» Российские многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» способны расстрелять подлодки Военно-морских сил (ВМС) США с близкой дистанции.
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