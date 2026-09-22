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Трамп пригрозил России законом «об адских санкциях», если она не пойдёт на мир

Трамп пригрозил России законом «об адских санкциях», если она не пойдёт на мир Дональд Трамп снова пообещал завершить войну на Украине «очень быс.

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