Dooralei

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Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу рассказала, почему уехала из РФ

Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу рассказала, почему уехала из РФ

Она призналась, что оставила карьеру и уехала за мужем в США, чтобы заботиться о своем сыне. Фото: Лянка Грыу/ ВКонтакте Звезда сериала «Тест на беременность» ЛЯнка Грыу рассказала, почему решила оставить свою актерскую карьеру и уехать из России.

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