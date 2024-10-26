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Петербургский дневник

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В Мариинском дворце открылся туристский форум

В Мариинском дворце открылся туристский форум

Его посвятили развитию креативных индустрий В Мариинском дворце прошел туристский форум, приуроченный развитию креативных индустрий, сообщает в своем Телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

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