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Терапевт подсказал простую формулу для расчета идеальной талии

Терапевт подсказал простую формулу для расчета идеальной талии

Сегодня при расчете оптимального веса многие врачи и диетологи ориентируются на окружность талии. Известно, что слишком большое количество жира в этой области связано с риском развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и высокого давления.

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