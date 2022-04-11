Терапевт подсказал простую формулу для расчета идеальной талии

Сегодня при расчете оптимального веса многие врачи и диетологи ориентируются на окружность талии. Известно, что слишком большое количество жира в этой области связано с риском развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и высокого давления.
Сегодня при расчете оптимального веса многие врачи и диетологи ориентируются на окружность талии. Известно, что слишком большое количество жира в этой области связано с риском развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и высокого давления.
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