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Царьград

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В зону СВО  поступил новый дрон "Ночная ведьма", который по всем параметрам превосходит "Бабу Ягу"

В зону СВО  поступил новый дрон "Ночная ведьма", который по всем параметрам превосходит "Бабу Ягу"

Новые гексакоптеры, разработанные русскими инженерами, по всем параметрам превосходят дрон ВСУПервую партию новых дронов "Ночная ведьма" отправили в зону СВО русские разработчики.

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