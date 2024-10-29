Кризис нарастает: Volkswagen планирует закрыть не менее трех заводов и уволить десятки тысяч сотрудников в Германии

Volkswagen планирует закрыть не менее трех заводов, а также уволить десятки тысяч сотрудников и принять дополнительные меры по сокращению расходов в Германии в рамках более глубокой, чем ожидалось, реорганизации бизнеса.
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