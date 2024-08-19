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В Калуге на улице Гагарина столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Шкода"

В Калуге на улице Гагарина столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Шкода"

В Калуге на улице Гагарина произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области. По предварительной информации, 18 августа 2024 года в 19:54 столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Шкода".

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