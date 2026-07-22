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Царьград

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В Ялте воду будут подавать только на три часа

В Ялте воду будут подавать только на три часа

Воду в Ялте дадут на три часа в день из-за отключения света.В Ялте введено временное ограничение подачи воды: с сегодняшнего дня, 22 июля, водоснабжение будет осуществляться по три часа в сутки, с 19:00 до 22:00.

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