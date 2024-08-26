Жильцы дома в Саратове, куда прилетели осколки БПЛА, вернулись в свои квартиры

Исполняющий полномочия главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев в своем Telegram-канале сообщил о возвращении жильцов в свои квартиры в доме, который пострадал от прилета осколков БПЛА ВСУ.
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