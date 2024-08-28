Ученые нашли еду, которая замедляет старение

В первую очередь советуют отказаться от сахара Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало связь между рационом, богатым витаминами и низким содержанием сахара, и более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне.
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