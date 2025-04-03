Страна и люди
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Страна и люди

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Пять лет в Биробиджане чтобы вернуть долг Родине. Власти обсуждают как вернуть в страну самых известных “релокантов”

Пять лет в Биробиджане чтобы вернуть долг Родине. Власти обсуждают как вернуть в страну самых известных “релокантов”

БлокнотРУ Размер этого долга зависит от поведения каждого конкретного “релоканта” с начала СВО и может варьироваться от помощи конкретному ветерану до покупки жилья, инвестиций и пяти лет жизни в депрессивном отдалённом регионе.

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Комментарии
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владимир рябченко
Щаз!!! Биробиджан - самый русский еврейский город... Это не Тель-Авив...
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16 час.
ВераВерная
Вроде не первое апреля сегодня, автор, отшутились уже)))
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14 час.
Катерина
А  нонешняя  культура  у  нас, прям,  в  расцвете.☹️
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14 час.
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