Советник Трампа посоветовал Киеву забыть о Крыме

США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании «вернуть Крым», это нереалистичная позиция, заявил старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.
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