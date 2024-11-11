Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Советник Трампа посоветовал Киеву забыть о Крыме

Советник Трампа посоветовал Киеву забыть о Крыме

США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании «вернуть Крым», это нереалистичная позиция, заявил старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.

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