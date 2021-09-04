В Петрозаводске отменили противопожарный режим и снова ввели режим повышенной готовности

В мэрии города объяснили, с чем это связаноКак сообщает администрация Петрозаводска, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, глава карельской столицы Владимир Любарский подписал распоряжение об отмене особого противопожарного режима.
В мэрии города объяснили, с чем это связаноКак сообщает администрация Петрозаводска, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, глава карельской столицы Владимир Любарский подписал распоряжение об отмене особого противопожарного режима.
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