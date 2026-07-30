Поколение Альфа влияет на семейные покупки в России

Поколение Альфа влияет на 72% покупок одежды и обуви, 68% еды и напитков и 64% школьных товаров. В 95% случаев дети участвуют в выборе игрушек и игр, а треть из них принимает самостоятельные решения в цифровых развлечениях и подписках.