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Орловские новости

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Поколение Альфа влияет на семейные покупки в России

Поколение Альфа влияет на семейные покупки в России

Поколение Альфа влияет на 72% покупок одежды и обуви, 68% еды и напитков и 64% школьных товаров. В 95% случаев дети участвуют в выборе игрушек и игр, а треть из них принимает самостоятельные решения в цифровых развлечениях и подписках.

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