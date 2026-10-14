«Проклятый остров придётся топить. Смерть британской жабы неотвратима. Это их ракетный удар по Брянску»: эксперт

Военный аналитик Михаил Онуфриенко резко оценил перспективы отношений между Россией и Великобританией, заявив, что конфликт между двумя странами вышел на уровень, при котором вернуть прежний формат взаимодействия уже практически невозможно.
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