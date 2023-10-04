Политики и блогеры раскритиковали попытки призвать в армию Даню Милохина

Политики и блогеры подвергли критике попытки вручить повестку в военкомат блогеру Дане Милохину. По их мнению, такая практика выставляет армию в плохом свете и негативно сказывается на медийном облике Вооруженных сил.
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