Россия может столкнуться с непрогнозируемыми ЧС — Куренков

Непрогнозируемые чрезвычайные ситуации могут возникнуть в России вследствие технологического развития и взаимопроникновения отраслей, сообщил руководитель МЧС РФ Александр Куренков 3 августа в интервью изданию «Союзники ОДКБ».
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