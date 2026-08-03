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Россия может столкнуться с непрогнозируемыми ЧС — Куренков

Россия может столкнуться с непрогнозируемыми ЧС — Куренков

Непрогнозируемые чрезвычайные ситуации могут возникнуть в России вследствие технологического развития и взаимопроникновения отраслей, сообщил руководитель МЧС РФ Александр Куренков 3 августа в интервью изданию «Союзники ОДКБ».

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