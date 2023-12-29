Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году

Голосование пройдет 15-17 марта следующего года Фигурист Петр Чернышев в пятницу заявил журналистам АГН «Москва», что поддерживает решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году.
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