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Парламентская газета

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На сколько подорожают сигареты в 2024 году

На сколько подорожают сигареты в 2024 году

Курильщикам в следующем году еще дороже будет обходиться их пристрастие подымить. Единая минимальная цена на сигареты и прочую табачную продукцию с 1 января 2024-го поднимется почти на 8,5 процента — с нынешних 119 рублей до 129.

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