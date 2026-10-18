Меха, платок с бахромой и даже интерьер на её фото напоминают о России. Дженнифер Лопес опубликовала в личном блоге фотографии в образе, который подписчики назвали "я-ля рус" или "русским стилем".
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