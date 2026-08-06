Мужчина и беременная женщина найдены мертвыми после полицейской осады

Политика как она есть

Трагический инцидент произошел в городе Чарлевиль в штате Квинсленд, Австралия. Полиция была вынуждена ввести режим чрезвычайной ситуации и заблокировать несколько улиц после поступления сигнала о серьезном нападении в жилом доме.