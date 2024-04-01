Следователи проверят певицу Манижу по статье об оправдании терроризма

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. СК проведет проверку в отношении певицы Манижи. Дело в том, что соучредителю Фонда защиты национального и исторического наследства Александру Карабанову не понравилось ее высказывание в соцсетях на тему теракта в Crocus City Hall.