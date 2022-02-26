Русская весна

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Мы — русские, и нам не стыдно

Мы — русские, и нам не стыдно

«Мы — русские, и нам не стыдно. Десятилетия работы западных спецслужб, а также выброшенные — не в унитаз, к сожалению, а вполне себе эффективно — миллионы долларов, потраченные с целью взрастить в гражданах России чувство стыда за свою страну.

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