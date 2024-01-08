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Макаревич* рассказал о трёхмесячной забастовке группы "Машина времени"

Макаревич* рассказал о трёхмесячной забастовке группы "Машина времени"

Сбежавший в Израиль музыкант считает, что во времена советской власти содержал весь Росконцерт.70-летний музыкант Андрей Макаревич*, с началом СВО обосновавшийся в Израиле, дал новое интервью, в котором без ложной скромности заявил о том, что в советские годы якобы кормил весь Росконцерт и приносил в бюджет страны доход "как средней величины советский завод".

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