Макаревич* рассказал о трёхмесячной забастовке группы "Машина времени"

Сбежавший в Израиль музыкант считает, что во времена советской власти содержал весь Росконцерт.70-летний музыкант Андрей Макаревич*, с началом СВО обосновавшийся в Израиле, дал новое интервью, в котором без ложной скромности заявил о том, что в советские годы якобы кормил весь Росконцерт и приносил в бюджет страны доход "как средней величины советский завод".