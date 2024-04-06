Мэр Кулемзин: Петровский район обстреляли натовскими кассетными снарядами

Донецк утром 6 апреля оказался под очередным обстрелом со стороны украинских боевиков. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, по Петровскому району выпустили кассетные боеприпасы.
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