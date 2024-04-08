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Дегунинские вести

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Набережную Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское» благоустроят — Собянин

Набережную Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское» благоустроят — Собянин

На первом этапе работ обновят часть набережной О запланированных работах по благоустройству музея-заповедника «Коломенское», который ежегодно посещают свыше 4 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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