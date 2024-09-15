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Петербургский дневник

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Любимова: 80-летие Великой Победы станет главной темой культурных событий Содружества стран СНГ

Любимова: 80-летие Великой Победы станет главной темой культурных событий Содружества стран СНГ

Планируются совместные выставки, концерты и фестивали В Петербурге состоялось очередное XXXIX заседание Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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