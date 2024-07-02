Пересильд призналась, что во время проблем со стыковкой с МКС боялась умереть

Актриса Юлия Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» испытала страх перед смертью, когда их корабль не смог в первую попытку пристыковаться к Международной космической станции из-за сбоя автоматики.
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