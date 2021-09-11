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Итальянский студент неделю жил в транзитной зоне Пулкова. Но его все же пропустили в город!

25-летний студент петербургского Электромашиностроительного колледжа Габриэле провел неделю в транзитной зоне аэропорта Пулково — пограничники не хотели пускать его в страну из-за бюрократических проблем.

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