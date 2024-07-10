Надёжный инсайдер: первой Call of Duty в Game Pass станет Modern Warfare 3, причём уже скоро Пр...

Надёжный инсайдер: первой Call of Duty в Game Pass станет Modern Warfare 3, причём уже скороПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале для своего портала Insider Gaming рассказал, какая игра серии Call of Duty первой попадёт в подписку Game Pass.