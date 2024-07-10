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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Надёжный инсайдер: первой Call of Duty в Game Pass станет Modern Warfare 3, причём уже скоро Пр...

Надёжный инсайдер: первой Call of Duty в Game Pass станет Modern Warfare 3, причём уже скоро Пр...

Надёжный инсайдер: первой Call of Duty в Game Pass станет Modern Warfare 3, причём уже скороПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале для своего портала Insider Gaming рассказал, какая игра серии Call of Duty первой попадёт в подписку Game Pass.

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