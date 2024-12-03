Система перехвата беспилотников «Молот»

Беспилотник-перехватчик из состава системы «Молот»В последние годы отечественная оборонная промышленность активно занимается созданием средств противодействия беспилотной авиации.
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