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Новости Тамбова

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В Мичуринске мужчина выращивал дома коноплю

В Мичуринске мужчина выращивал дома коноплю

В Мичуринске выявлен факт хранения наркотиков. Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, в его квартире обнаружено 300 граммов высушенной и измельчённой марихуаны.

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