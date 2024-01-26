В Мичуринске мужчина выращивал дома коноплю

В Мичуринске выявлен факт хранения наркотиков. Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, в его квартире обнаружено 300 граммов высушенной и измельчённой марихуаны.
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