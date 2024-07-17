В Одессе начались протесты. «Добить недобитых!»

АндрейБорков

Надо, что бы электроэнергию не подавали вовсе, 4 часа в сутки это до хера. Если часть какая то укропитеков околеет, то это очень неплохо, особенно неплохо будет если околеет большая часть. Почему я так пишу, да по тому что те же жители бывшего города-героя Одессы, теперь Одеси, недели через 2 после зверской расправы в Доме Профсоюзов, прошлись многотысячной манифестацией по централям улицам этого города с флагом УкРуины, который по своей длине и ширине чуть не попал в книгу рекордов Гиннеса. А сейчас, когда им жопу припекло, там протесты начинаются, типа "подполья" что то образовалось, настроения меняются.... Просто жиды и укропитеки почуяли, что дальше будет и кто будет в доме хозяин, а что бы остаться при своих, при честно наворованном, надо "масть" срочно менять. Именно так и ни как иначе. Как говорил Паниковский из "Золотого теленка"(Ильф и Петров) - ....Паниковский вас продаст, купит и снова продаст, но уже дороже...