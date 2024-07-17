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В Одессе начались протесты. «Добить недобитых!»

В Одессе начались протесты. «Добить недобитых!»

  Ϲитуaция c οтcутcтвиeм ϶лeκтpичecтвa в Οдecce нe тο чтο нe мeняeтcя — уcугубляeтcя. Ϲвeт дaют двa чaca днeм и двa вeчepοм (ecли пοвeɜeт).

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Комментарии
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sss
гончаренко - мразь... один из виновных в нынешней ситуации напрямую. его надо вешать
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20 час.
АндрейБорков
Надо, что бы электроэнергию не подавали вовсе, 4 часа в сутки это до хера. Если часть какая то укропитеков околеет, то это очень неплохо, особенно неплохо будет если околеет большая часть. Почему я так пишу, да по тому что те же жители бывшего города-героя Одессы, теперь Одеси, недели через 2 после зверской расправы в Доме Профсоюзов, прошлись многотысячной манифестацией по централям улицам этого города с флагом УкРуины, который по своей длине и ширине чуть не попал в книгу рекордов Гиннеса. А сейчас, когда им жопу припекло, там протесты начинаются, типа &quot;подполья&quot; что то образовалось, настроения меняются.... Просто жиды и укропитеки почуяли, что дальше будет и кто будет в доме хозяин, а что бы остаться при своих, при честно наворованном, надо &quot;масть&quot; срочно менять. Именно так и ни как иначе. Как говорил Паниковский  из &quot;Золотого теленка&quot;(Ильф и Петров) - ....Паниковский вас продаст, купит и снова продаст, но уже дороже...
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4 час.
карюкалов вячеслав
Хм.
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2 час.

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