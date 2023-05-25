ВС РФ отбили атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских боевиков, пытавшихся вернуть утраченные ранее позиции на торском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР).