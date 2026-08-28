Противник атаковал Ярославль и Севастополь, зафиксировано попадание в жилой дом

В ночь на 28 августа российские регионы подверглись новым атакам беспилотников ВСУ. В Ярославской области, по данным губернатора Михаила Евраева, силами ПВО и РЭБ было уничтожено 88 дронов - это наиболее массовая атака на регион за последнее время.