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Противник атаковал Ярославль и Севастополь, зафиксировано попадание в жилой дом

Противник атаковал Ярославль и Севастополь, зафиксировано попадание в жилой дом

В ночь на 28 августа российские регионы подверглись новым атакам беспилотников ВСУ. В Ярославской области, по данным губернатора Михаила Евраева, силами ПВО и РЭБ было уничтожено 88 дронов - это наиболее массовая атака на регион за последнее время.

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