Ставка на измену трех фрейлин

- Граф, а давайте заключим пари на то, у кого из этих трех новобрачных жена первой станет встречаться с другим? - Кирилл Григорьевич, вы серьезно считаете, что эти три юные фрейлины вашей императрицы выходят замуж, чтобы искать приключений на стороне? Впрочем, почему бы нам на самом деле не сделать ставки для интриги?! Тем более, что мне кажется, вы преувеличиваете их фривольность, а значит, я ничего не потеряю.