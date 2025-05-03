Гастроэнтеролог Кашух сообщила об опасности готового шашлыка

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух проинформировала о том, что приобретать заранее подготовленный к приготовлению шашлык в торговых сетях может быть опасно для организма, призвав всегда смотреть на то, сколько мясо пролежало в магазине.
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