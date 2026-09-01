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Царьград

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Ветераны СВО стали учителями в школах после ранения в 2022 году

Ветераны СВО стали учителями в школах после ранения в 2022 году

Александр Алясов, ветеран СВО, стал преподавателем в школе, ведет курсы «Основы безопасности и защиты Родины» и военно-патриотический клуб.

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