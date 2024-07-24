Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ - ПАСПОРТ РУССКОГО: ТАДЖИК ИЗБИЛ ДЕПУТАТА И ВСКРЫЛ БАНДУ "ЛОББИСТОВ В ПОГОНАХ" - КТО ОТВЕТИТ?

ЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ - ПАСПОРТ РУССКОГО: ТАДЖИК ИЗБИЛ ДЕПУТАТА И ВСКРЫЛ БАНДУ "ЛОББИСТОВ В ПОГОНАХ" - КТО ОТВЕТИТ?

Оказывается, за кражи и разбой мигрантам выдают паспорт русского. Во всяком случае, так было в жизни таджика-рецидивиста, который избил депутата и вместе с тем вскрыл банду "лоббистов в погонах".

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Любой мигрант и его близкие должны лишаться гражданства при совершении им преступления вне зависисмости от возраста.  Вся семья немедленно должна депортироваться из Россиии без права вьезда в страну в будущем.  Если эти дикари не хотят соблюдать законы и правила страны их приютившей, то ни о каком гражданстве не может быть и речи. Пусть сидят в своем средневековье, где они тысячами убивали русских.
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19 час.
Владимир Петросов
Скоро в ГД начнутся каникулы, вот хорошо бы Володину съездить в свой &quot;избирательный округ&quot; и разобраться на месте с таким &quot;беспределом&quot;. Известны все Ф.И.О. негодяев в мантиях. Осталось только спросить с них, сколько им &quot;отстегнули&quot; за проданное правосудие страны. А в сети ещё, до хрипоты, спорят о пересмотре конституции. Конституция правильная, исполнители - говно.
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18 час.
виктор климахин
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18 час.

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