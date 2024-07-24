ЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ - ПАСПОРТ РУССКОГО: ТАДЖИК ИЗБИЛ ДЕПУТАТА И ВСКРЫЛ БАНДУ "ЛОББИСТОВ В ПОГОНАХ" - КТО ОТВЕТИТ?

Александр Лагуткин Любой мигрант и его близкие должны лишаться гражданства при совершении им преступления вне зависисмости от возраста. Вся семья немедленно должна депортироваться из Россиии без права вьезда в страну в будущем. Если эти дикари не хотят соблюдать законы и правила страны их приютившей, то ни о каком гражданстве не может быть и речи. Пусть сидят в своем средневековье, где они тысячами убивали русских.

Владимир Петросов Скоро в ГД начнутся каникулы, вот хорошо бы Володину съездить в свой "избирательный округ" и разобраться на месте с таким "беспределом". Известны все Ф.И.О. негодяев в мантиях. Осталось только спросить с них, сколько им "отстегнули" за проданное правосудие страны. А в сети ещё, до хрипоты, спорят о пересмотре конституции. Конституция правильная, исполнители - говно.