Оказывается, за кражи и разбой мигрантам выдают паспорт русского. Во всяком случае, так было в жизни таджика-рецидивиста, который избил депутата и вместе с тем вскрыл банду "лоббистов в погонах".
ЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ - ПАСПОРТ РУССКОГО: ТАДЖИК ИЗБИЛ ДЕПУТАТА И ВСКРЫЛ БАНДУ "ЛОББИСТОВ В ПОГОНАХ" - КТО ОТВЕТИТ?
Комментарии
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Александр Лагуткин
Любой мигрант и его близкие должны лишаться гражданства при совершении им преступления вне зависисмости от возраста. Вся семья немедленно должна депортироваться из Россиии без права вьезда в страну в будущем. Если эти дикари не хотят соблюдать законы и правила страны их приютившей, то ни о каком гражданстве не может быть и речи. Пусть сидят в своем средневековье, где они тысячами убивали русских.
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19 час.
Владимир Петросов
Скоро в ГД начнутся каникулы, вот хорошо бы Володину съездить в свой "избирательный округ" и разобраться на месте с таким "беспределом". Известны все Ф.И.О. негодяев в мантиях. Осталось только спросить с них, сколько им "отстегнули" за проданное правосудие страны. А в сети ещё, до хрипоты, спорят о пересмотре конституции. Конституция правильная, исполнители - говно.
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18 час.
виктор климахин
Пустили шакалов в овчарню теперь пожимаем плоды от единороссов справедливой россии либералов демократов олигархов с госдумой депутатами продажными чиновниками они правильные хорошие а виноват народ не уважает черножопых мигрантов с чуркистана Какой не был чиновник продажный взяточник этим и пользуются диаспоры черножопых мигрантов с чуркистана чурки и ведут себя как бешенные собаки шакалы гиены Самара это транзит наркоты детей девок басмачей террористов задели мафию с главой города полицаями судьями и фсб с прокуратурой В любом случае будет виноват потерпевший депутат а не чуркистанцы их оправдают иначе цепочка пойдет в москву министрам госдуму олигархам генералам мвд прокуратуру мафия не допустит
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18 час.
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