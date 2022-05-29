Мариуполь освобожден от нацизма

Сейчас сдались в плен так называемые «защитники Мариуполя». Как говорили представители властей Украины – президент Украины Владимир Зеленский, советник президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Ирина Геращенко, министр МВД Антон Геращенко и многие-многие другие, что военные ВСУ и батальона «Азов» эвакуировались, выполнили свои функции и достигли тех целей, которые были перед ними поставлены.