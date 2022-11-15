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Приехали сфотографироваться с Путиным: Главное разочарование G20 в обзоре мировой прессы

Приехали сфотографироваться с Путиным: Главное разочарование G20 в обзоре мировой прессы

В преддверии саммита "Большой восьмёрки", который состоится 15–16 ноября в Индонезии, мировые СМИ попытались оценить самое громкое событие на международной политической арене – отказ президента России Владимира Путина от участия в новой встрече G20.

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