Новые автодороги улучшат сообщение с Хорошёво-Мнёвниками

Деловой и жилой комплекс «Большой Сити» возводят на территории пяти районовДеловой и жилой комплекс «Большой Сити» возводят на территории пяти районов: Пресненский, Филёвский Парк, Дорогомилово, Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский.
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